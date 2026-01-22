Pronostican LLUVIAS, nevadas y BAJAS TEMPERATURAS para este fin de semana en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora informó que durante los próximos días habrá probabilidades de lluvias en el territorio estatal, así como nevadas en las zonas más elevadas del norte, nororiente y oriente de la entidad, sobre todo entre sábado y domingo.

A partir de este jueves y durante el fin de semana, la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el frente frío número 31 y su masa de aire ártico, ocasionarían condiciones invernales sobre el noroeste del país. Se prevé que la combinación de dichos sistemas ocasione un notorio descenso de temperaturas, rachas de viento fuertes de 65 kilómetros por hora (km/h), así como chubascos puntuales sobre la región del norte y noreste de Sonora.

Posteriormente, este viernes dicho sistema ingresará y se extenderá sobre el territorio estatal, provocando lluvias puntuales fuertes sobre municipios del norte, centro, este y parte del sur. Asimismo, durante el sábado se asociará a un río atmosférico y continuará ocasionando lluvias puntuales fuertes, sobre todo en el territorio estatal, a excepción de la región noroeste de Sonora.

Por su parte, durante el sábado y domingo se prevén amaneceres gélidos sobre la región montañosa, con temperaturas mínimas de menos 10 grados bajo cero. Finalmente, se mantiene una probabilidad alta de caída de nieve o aguanieve sobre la región montañosa de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Para este viernes en Hermosillo se pronostica una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23; además hay un 75 por ciento de probabilidades de lluvias. En el caso de Ciudad Obregón, la mínima será también de 15 grados con una máxima de 26 y un 50 por ciento de probabilidades de lluvia.

Frente frio número 31 y tercera tormenta invernal.



Información:https://t.co/k6tuGgQMf9 pic.twitter.com/wlzZhKeYhj — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui