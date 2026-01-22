Protección Civil alerta por BAJAS TEMPERATURAS y LLUVIAS en la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- Ante el pronóstico de una temperatura ambiental mínima de 10 grados centígrados y lluvias de moderadas a intensas a partir de este viernes 23 de enero de 2026, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) pidió a los navojoenses protegerse adecuadamente y extremar precauciones para evitar enfermedades o complicaciones a la salud.

Entre las principales recomendaciones están el abrigarse con dos o tres capas de ropa; evitar cambios bruscos de temperatura; mantenerse bien hidratado; cubrir nariz y boca al salir de casa; resguardar a menores de edad y adultos mayores; y no utilizar anafres o braceros en lugares cerrados.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, secretario técnico de la UMPC, informó que a partir del viernes y durante el fin de semana las temperaturas para Navojoa oscilarán de 10 grados mínimas y 24 máximos, en tanto que las precipitaciones pluviales de moderadas a puntuales intensas, viernes y sábado, acumularían hasta 25 milímetros.

Dichas condiciones climáticas gélidas, que han empezado a sentirse en Sonora, son producto de la tercera tormenta invernal, en combinación con el frente frío número 31, su masa de aire ártico y un río atmosférico, explicó.

Junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, permaneceremos alertas por cualquier emergencia, incluyendo recorridos de Bomberos por zonas del centro y otros sectores donde suelen refugiarse personas en calidad de calle… es instrucción del alcalde Jorge Alberto Elías Retes aplicar todos los protocolos necesarios para salvaguardar la vida de los navojoenses", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui