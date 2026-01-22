Protección Civil de Hermosillo debe ser encabezada por alguien con perfil técnico: 'Toño' Astiazarán tras caso Waldo's

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, aseguró que la Dirección de Protección Civil Municipal será encabezada exclusivamente por una persona que cumpla con todos los perfiles técnicos, profesionales y de experiencia que exige una responsabilidad de esa magnitud, dejando de lado cualquier interés político, partidista o de otra índole.

El alcalde subrayó que, a raíz del caso Waldo's, el Ayuntamiento realizó una profunda reflexión interna que derivó en la decisión de replantear la estructura y funcionamiento de Protección Civil, con el objetivo de garantizar mayor profesionalismo, autonomía y capacidad operativa en beneficio de la ciudadanía.

"Quien ocupe la titularidad de Protección Civil no será una cuota partidaria ni un compromiso de campaña, sino un experto en la materia, con conocimientos sólidos y experiencia comprobable en prevención de riesgos, supervisión y atención de emergencias. En la seguridad de la población no puede ni debe estar sujeta a decisiones políticas", afirmó.

Como parte de este proceso, explicó que el Gobierno Municipal fortaleció de manera significativa el presupuesto de la Dirección de Protección Civil, lo que permitió mejorar las facultades de supervisión, optimizar procesos y simplificar trámites, además de reforzar la coordinación con el Departamento de Bomberos y otras áreas involucradas en la atención de emergencias.

El presidente municipal informó que en breve se presentará ante el Cabildo una propuesta formal para el replanteamiento de la estructura orgánica de Protección Civil, en la que incluso se analiza la posibilidad de convertirla en un organismo público descentralizado, lo que permitiría garantizar su autonomía técnica y presupuestal. "Este es un tema en el cual no habremos de quitar el dedo del renglón", manifestó.

Se requiere para el puesto alguien preparado en situaciones de emergencia

Fuente: Tribuna del Yaqui