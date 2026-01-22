Hermosillo, Sonora.- Los sonorenses esperan con ansias las Fiestas del Pitic 2026, que se realizarán del 21 al 24 de mayo en el Centro Histórico de Hermosillo; por ello, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), el Ayuntamiento de Hermosillo, impactados con la masiva respuesta de la ciudadanía, dio a conocer que la convocatoria de dicha celebración recibió un total de 548 propuestas, registradas a través de la plataforma en línea en https://fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx en las modalidades de artes escénicas, artes visuales, actividades académicas y ruta del arte.

La directora general del IMCA, Marianna González Gastelum, expresó que este año hubo un gran incremento en la participación, ya que en 2025 se recibieron un total de 347 propuestas registradas, de las cuales se seleccionaron 127 folios. "Estamos muy contentos por la respuesta que tuvo la convocatoria; para IMCA es muy importante realizarla porque es un medio para recibir las propuestas y que a través de esta plataforma se puedan registrar, evaluar y valorar para la programación. También nos permite tener un acercamiento con el gremio artístico y cultural, tanto hermosillense y sonorense, nacional e internacional", comentó González Gastelum.

¡Récord de participación! Se registra alta afluencia de propuestas en convocatoria de las Fiestas del Pitic 2026

Marianna González también agregó que, como se estipula en la convocatoria, los folios que hayan sido seleccionados se darán a conocer durante el próximo mes de febrero, a través de la publicación del número de folio de los proyectos aceptados en la página oficial https://fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx, así como en las redes sociales del Ayuntamiento de Hermosillo, IMCA Hermosillo y Fiestas del Pitic.

Las Fiestas del Pitic son un festival cultural mexicano que celebra la fundación de la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora; la primera edición fue en el año 2002. La convocatoria de la edición 2026 inició en octubre y concluyó el 5 de diciembre de 2025, donde se recibieron propuestas de artistas, compañías, grupos, colectivos, directores y productores, instituciones educativas y culturales, quienes presentaron propuestas artísticas, culturales y académicas.

NUMERALIA

Fiestas del Pitic 2023

281 propuestas registradas

122 folios seleccionados

Fiestas del Pitic 2024

310 propuestas registradas

124 folios seleccionados

Fiestas del Pitic 2025

347 propuestas registradas

127 folios seleccionados

Fiestas del Pitic 2026

548 propuestas registradas

La convocatoria de las Fiestas del Pitic 2026 recibió 548 propuestas, marcando un récord de participación en artes escénicas, visuales, actividades académicas y Ruta del Arte. uD83CuDFADuD83CuDFA8? https://t.co/dbvk9F4rk3 pic.twitter.com/FV8qmOMXmr — Termometro en linea (@NoticiasTermo) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui