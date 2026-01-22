¡Síguenos!
Universidad de Sonora

Universidad de Sonora capacita a jóvenes en desarrollo de semiconductores en colaboración con Arizona

Estudiantes de ingenierías de la Universidad de Sonora recibieron capacitación en conjunto con una institución académica de Arizona

Capacitan a jóvenes para desarrollo de semiconductores Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora, en conjunto con la Arizona State University, capacitó a estudiantes de ingenierías para el desarrollo de semicondcutores, como parte de una formación vinculante.

La rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena Gómez dijo que, desde la Unison, son tres generaciones de profesionistas en semiconductores que se han formado desde sus aulas y que han aportado al desarrollo internacional de tecnología.

Resaltó la relación académica y cultural entre estas instituciones, que va más allá de la cercanía geográfica que comparten Sonora y Arizona; también destacó una visión académica orientada a desarrollar una colaboración estratégica que fortalezca la competitividad regional.

Universidad de Sonora 
Universidad de Sonora 

Precisó que se trabaja de manera permanente en la formación de egresados de licenciatura y posgrados con perfiles vinculados al estudio y aplicación de los semiconductores.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

