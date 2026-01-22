Universidad del Pueblo Yaqui y el IFDP firman convenio para la defensa de derechos de los pueblos originarios

Guaymas, Sonora.- A fin de ofrecerles a los alumnos de la carrera de Derecho que cursan sus estudios de nivel superior en la Universidad del Pueblo Yaqui la oportunidad de realizar su servicio social y apoyar a su comunidad con la defensa de sus derechos, la mencionada institución educativa signó un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Al respecto, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, director general del mencionado organismo, indicó que la firma del documento que establece una coordinación entre ambos entes es más que nada un pacto por la justicia, el aprendizaje y la reciprocidad entre ambas instituciones.

Este convenio que estamos celebrando hoy, yo le llamaría que es básicamente un pacto por la justicia, un pacto por la reciprocidad, un pacto por el aprendizaje, en el que seguramente nosotros como Defensoría Pública vamos a recibir muchos conocimientos sobre la forma en la que ustedes como estudiantes ven la justicia", indicó.

El funcionario federal en materia de defensa de los derechos de los mexicanos manifestó que los estudiantes de derecho son, sin duda alguna, una invaluable herramienta para el Estado de Derecho. Gracias a su profesión, pueden realizar destacadas defensas en cualquier rubro del sistema jurídico nacional.

En cualquier lugar siempre existe una injusticia y siempre ante las injusticias se requieren personas que salgan a brindar ese respeto a ese derecho que se pudiera estar violando; cualquiera lo podemos hacer porque seguramente muchos de ustedes lo hacen sin ser abogados, pero seguramente si son abogados van a poder tener mejor presencia y mejores alcances para poder defender cada uno de los derechos que nos pertenecen", destacó el magistrado Rubio Chávez.

Agregó que la licenciatura en derecho en la Universidad del Pueblo Yaqui es pieza clave para defender cada uno de los aspectos y derechos que, en el marco de las necesidades de los pueblos originarios, como es la comunidad yaqui, pudieran estar siendo atropellados.

Por su parte, el rector de la mencionada institución de nivel superior, Crescencio Buitimea Valenzuela, destacó que con la firma del pacto de colaboración entre la institución que dirige y el IFDP, se formaliza un convenio. Este convenio es resultado del diálogo, de respeto mutuo y de acuerdos construidos con visión de futuro entre instituciones comprometidas con el bienestar social.

#Hermosillo | El Instituto Federal de Defensoría Pública y la Universidad del Pueblo Yaqui firmaron un acuerdo de Servicio Social para que estudiantes de Derecho apliquen sus conocimientos en la atención de distintos casos ?? pic.twitter.com/Wney1rmhPw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 22, 2026

A finales de enero inicia proceso de selección de alumnos en la UPY

El rector de la Universidad del Pueblo Yaqui (UPY), Crescencio Buitimea Valenzuela, dio a conocer que la convocatoria para el proceso de selección para los aspirantes a ingresar a dicha institución será emitida a finales del mes de enero.

Destacó que, mientras que la convocatoria se lanzará a finales del presente mes, será durante el mes de febrero cuando se dé inicio con los procesos de evaluación y selección de los futuros alumnos, quienes estarán iniciando clases el próximo mes de agosto.

El proceso a veces es complejo porque todo obedece a los trámites que establecen las secretarías, tanto del Estado como la Secretaría de Educación Pública (SEP), y nosotros tenemos que cumplir con esos requerimientos", indicó.

El funcionario en materia educativa destacó que se espera incrementar la matrícula de la institución en 250 alumnos y agregó que actualmente en la Universidad del Pueblo Yaqui estudian 518 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui