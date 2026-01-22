Universidad La Salle Noroeste abre su Feria de Becas para apoyar a estudiantes de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de su sentido de responsabilidad social, Universidad La Salle Noroeste invita a su Feria de Becas para facilitar acceso a la educación de más jóvenes cajemenses.

El evento será en la explanada de la plaza universitaria del campus, el próximo sábado 24 de enero de 9:00 a 13:00 horas, informó Isabel Fuente Navarro, coordinadora del departamento de Futuro Profesional de la universidad.

La feria permitirá encontrar el mejor esquema para que las y los jóvenes puedan continuar con su formación universitaria con el respaldo que brinda la prestigiosa institución educativa, por medio de becas académicas, deportivas, culturales, de liderazgo, sociales y otras.

Directivos de la Universidad La Salle Noroeste dieron a conocer a las y los jóvenes interesados que habrá personal disponible para una atención personalizada y explicarles las distintas opciones de cómo formar parte de esa institución.

Es importante que acudan también los padres de las y los jóvenes para que conozcan los esquemas de beca o apoyo financiero para que ellos continúen sus estudios aquí en la Universidad La Salle del Noroeste, apoyos que también acercan otras instituciones con las que tenemos alianza", comentó.

Para realizar una reserva y agendar un espacio en la Feria de Becas, es necesario que te pongas en contacto con el número telefónico proporcionado: 644 410 60 45. La coordinadora destacó que habrá información complementaria con la idea de encontrar el esquema que más se adapte a la realidad de cada familia.

Es una acción en parte de responsabilidad social e inclusión para que más personas nos consideren como una opción para continuar sus estudios de educación superior", finalizó.

