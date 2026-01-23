Alfonso Durazo supervisa los avances del primer vehículo eléctrico que se construye en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó los avances del primer vehículo eléctrico diseñado y construido en Sonora, desarrollado por la empresa Beyond Movilidad Compartida en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), proyecto que consolida al estado como referente nacional en electromovilidad y tecnología sustentable, en concordancia con el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

A tan solo tres meses de haber iniciado operaciones, el proyecto presenta avances significativos en la construcción del prototipo, reflejando el impulso a la innovación tecnológica, la generación de empleos especializados y el aprovechamiento del talento local. Durante el recorrido, el mandatario estatal destacó que este tipo de iniciativas representan una oportunidad real para que Sonora transite hacia un futuro más sustentable, con mejores empleos y mayor desarrollo económico.

Así nace y se desarrolla un vehículo, como cualquiera que vemos en la calle. Estamos en esta etapa de acercamiento a la construcción del prototipo, como los que luego veremos circulando. Es un gran paso y una gran noticia", expresó Durazo Montaño.

El proyecto contempla una inversión de 115 millones de dólares en un periodo de cinco años y la generación de más de mil 500 empleos de alto valor en Sonora, fortaleciendo el talento local y el desarrollo de capacidades tecnológicas de clase mundial. Además, permitirá posicionar a la entidad como líder en la transición hacia la movilidad sostenible en Latinoamérica, mediante la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos para el segmento de Movilidad como Servicio (MaaS), con un alto grado de integración de autopartes de origen mexicano.

Beyond Movilidad Compartida busca consolidar a Sonora como un Hub Nacional de Electromovilidad, con la posibilidad de detonar un corredor logístico hacia Estados Unidos y fortalecer la cadena de valor relacionada con baterías, software, hardware y componentes para vehículos eléctricos, aprovechando la cercanía con mercados estratégicos como Arizona.

Fuente: Tribuna del Yaqui