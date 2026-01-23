Anuncian reapertura de calles aledañas al paso a desnivel de Colosio en Hermosillo a partir del próximo lunes

Hermosillo, Sonora.- Según informes del Ayuntamiento de Hermosillo, a partir del próximo domingo 25 de enero, comenzarán a regresar a la normalidad vial y de manera gradual las calles aledañas a la obra del paso de desnivel de Colosio y Solidaridad, posteriormente a la inauguración oficial del proyecto, el cual es una obra considerada clave para la movilidad de la ciudad.

La directora de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz, detalló que las vialidades que regresarán a la normalidad son bulevar Las Quintas, en el tramo comprendido entre Solidaridad y Quinta Mayor; José Obregón, entre Colosio y Navarrete; Real del Arco, entre Solidaridad y Colosio; donde habrá apoyo de personal de tránsito para orientar a los automovilistas a partir de la primera semana.

Es importante mencionar que, en todo momento, se mantuvo comunicación directa y atención permanente a vecinos y comerciantes del sector, con el objetivo de reducir afectaciones durante el proceso de construcción. Astarté también dejó en claro que el sentido en estas vialidades fue modificado con el propósito de dar fluidez al tráfico durante el proceso de la obra y, una vez que se abra el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad, todo volverá a la normalidad.

La inauguración del paso a desnivel se llevará a cabo este domingo 25 de enero a las 17:00 horas, por lo que se exhorta a las y los automovilistas a atender las indicaciones del personal de tránsito y la señalización instalada en la zona durante el proceso de apertura gradual. El Gobierno Municipal de Hermosillo invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales @HermosilloGob en X e Instagram, así como Gobierno de Hermosillo en Facebook.

¡BUENAS NOTICIAS HERMOSILLO!



Estamos listos para el gran día uD83DuDE4CuD83CuDFFC. Este domingo 25 de enero inauguramos el nuevo Paso a Desnivel de Colosio y Solidaridad, una obra histórica que transformará la movilidad en la H.



¡Anótalo en tu agenda y pasa la voz!#TransformandoHermosillo pic.twitter.com/W2lLSrixw3 — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui