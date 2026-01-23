¡Síguenos!
Navojoa

Ayuntamiento de Navojoa iluminará el periférico sur de la ciudad con nuevo alumbrado público

La Secretaría de Servicios Públicos informó que con estas nuevas luminarias se buscará reducir el rezago de alumbrado público en la periferia de la ciudad

Trabajadores de Servicios Públicos realizando la instalación de las luminarias Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa realizó la instalación de 35 postes de alumbrado público en el periférico sur de la ciudad, uno de los sectores con mayor rezago de luminarias en el municipio.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes indicó que el objetivo de este programa es mejorar la visibilidad y seguridad en las calles de la ciudad; por lo que la instalación de estas nuevas luminarias representa un avance significativo para los habitantes de la zona y transportistas que cada noche transitan por el sector.

El munícipe reconoció y agradeció a la ciudadanía por su confianza, ya que la recaudación de impuestos se traduce en acciones concretas que impactan positivamente en la calidad de vida de todas y todos.

Este tipo de obras son posibles gracias a la correcta administración de los recursos públicos y, sobre todo, al cumplimiento responsable de las y los contribuyentes… Una mejor iluminación no sólo permite una mayor tranquilidad para peatones y automovilistas durante la noche, sino que también contribuye a la prevención de incidentes y al fortalecimiento del entorno urbano", puntualizó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

