Bacúm ya tiene alcalde: El Congreso de Sonora designa a Juan de Dios Jocobi Cuevas como nuevo presidente

Hermosillo, Sonora.- Tras el fallecimiento de Serge Enríquez Tolano, el pleno del Congreso del Estado de Sonora, mediante una sesión extraordinaria, resolvió revocar el mandato al presidente municipal del Ayuntamiento de Bacúm y designó al regidor Juan de Dios Jocobi Cuevas para ejercer sus funciones. Jocobi es originario y residente de la comunidad de San José de Bácum y cuenta con 29 años de edad.

La diputada Azalia Guevara Espinoza dio lectura a la iniciativa de decreto mediante el cual se configuró la incapacidad física legal y permanente de Enríquez Tolano, conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. En consecuencia, el Poder Legislativo designó al ciudadano Juan de Dios Jocobi Cuevas para que ejerza las funciones de presidente municipal del Ayuntamiento de Bácum, por el resto del periodo constitucional 2024-2027.

Bacúm ya tiene alcalde: El Congreso de Sonora designa al nuevo presidente municipal

Jocobi es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y, además de su labor como regidor del Ayuntamiento, se desempeña como productor agrícola. Es hijo del expresidente municipal Juan de Dios Jocobi De la Cruz, quien ocupó el cargo de manera interina en 1997, durante la administración de Rosario Osuna. Asimismo, era ahijado del hoy extinto alcalde Serge Enríquez Tolano.

La normativa establece que Jocobi Cuevas asumirá funciones como alcalde de Bácum tras la toma de protesta, mientras que José Carlos López Ayala se integrará como regidor propietario. La ceremonia será encabezada por la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, quien acude en nombre del Congreso del Estado para oficializar los cargos. Con oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso para la celebración de una próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

uD83DuDD14En sesión extraordinaria, se aprobó la revocación de mandato del presidente municipal de Bácum, Serge Enríquez Tolano, por su fallecimiento; y se avaló la designación de Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde sustituto por lo que resta del periodo constitucional. pic.twitter.com/JqSkkX9SIh — Congreso Local Son (@CongresoSon) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui