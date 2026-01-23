Cajeme se convierte en el primer municipio de Sonora en aprobar un reglamento interno de comisiones

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante sesión ordinaria y pública de Cabildo, se aprobó por parte de las y los regidores del Ayuntamiento de Cajeme el reglamento interno de comisiones, siendo el primer municipio del Estado de Sonora en contar con dicha normatividad.

El reglamento de comisiones se encargará de avalar y regular la operatividad de las comisiones permanentes de regidores, las mismas que quedaron conformadas de la siguiente manera: Gobernación y Reglamentación; Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad; Desarrollo urbano, Obras, Servicios Públicos y Preservación Ecológica; Educación y Cultura, Recreación y Deporte; Fomento al Desarrollo Económico; Mujeres e Igualdad Sustantiva; Bienestar y Salud; Asuntos Étnicos, Comisarías y Delegaciones; Progreso del Agua y de Anticorrupción.

Tras su análisis y discusión, fue aprobado por mayoría el proyecto de reglamento de comisiones del Ayuntamiento de Cajeme, destacando regidoras, regidores y el mismo alcalde, Javier Lamarque Cano.

Este reglamento se compone de 70 artículos y un transitorio y tiene por objeto regular las atribuciones, organización y funcionamiento de las comisiones dentro del marco legal", señaló el munícipe al poner el tema a votación.

Por su parte, regidores como Adriana Torres de la Huerta destacaron las ventajas que traerá el nuevo reglamento para un trabajo más eficiente y transparente desde Cabildo.

Mi voto es a favor del proyecto de reglamento de comisiones porque no es un dictamen que surge de una inercia administrativa, sino de un trabajo profundo realizado en la comisión, donde participé activamente con propuestas concretas y que fueron discutidas e incorporadas al proyecto final. Durante años, el trabajo de las comisiones ha operado con criterios dispares, vacíos normativos y prácticas no homologadas; eso debilita la deliberación, diluye responsabilidades y resta claridad a las decisiones que después se toman en Cabildo", comentó.

Los ediles expresaron su confianza de que, cuando hay reglas claras sobre la integración, funcionamiento y continuidad de las comisiones, se da seriedad al trabajo colegiado y se evitan simulaciones, generándose los lineamientos para que las comisiones no sean espacios cerrados, sino instancias reales de análisis, revisión y mejora de los asuntos públicos, la obligación de ordenar el trabajo interno, proporcionar seguimiento a acuerdos y fortalecer la responsabilidad de quienes integramos las comisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui