Clima en Ciudad Obregón HOY: Advierten bajas temperaturas y LLUVIAS durante la NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 23 de enero, el clima en Ciudad Obregón, Sonora, presentará variaciones a lo largo del día que conviene tomar en cuenta antes de salir de casa. Aunque gran parte de la jornada se mantendrá sin precipitaciones, se esperan cambios en la nubosidad, un ligero aumento en la temperatura durante la tarde y la probabilidad de lluvias por la noche, por lo que es importante planear actividades y traslados con anticipación.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, la mañana iniciará con condiciones mayormente nubladas y temperaturas estables, mientras que hacia la tarde se registrará el punto más cálido del día. Por la noche, el descenso térmico vendrá acompañado de lluvia ligera. Durante las primeras horas del viernes, Ciudad Obregón amanecerá con cielo parcialmente nuboso a cubierto.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, la temperatura se mantendrá alrededor de los 18°C, con una sensación térmica muy similar. El viento será flojo, con dirección principalmente del este y sureste, con rachas que oscilarán entre los cuatro y 16 kilómetros por hora. Para quienes salgan temprano, no se prevén condiciones extremas, aunque la nubosidad persistente puede generar una sensación de ambiente fresco y húmedo.

A partir del mediodía, el termómetro comenzará a subir. Hacia las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C y cielo mayormente cubierto. El viento será moderado del sur, con velocidades que podrían llegar hasta los 25 kilómetros por hora. Entre las 14:00 y las 17:00 horas se espera el periodo más cálido del día, con temperaturas máximas de 25 grados y sensación térmica de hasta 26°C.

El cielo se mostrará parcialmente nuboso a cubierto y el índice UV alcanzará nivel medio, por lo que se recomienda tomar precauciones básicas si se permanece al aire libre por periodos prolongados. Al caer la noche, las condiciones comenzarán a cambiar. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 19 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noroeste.

??En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/PlY6oeLMA1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

Lluvias en la noche en Cajeme

Sin embargo, hacia las 23:00 horas se prevé la probabilidad de lluvia débil, con un 70 por ciento de posibilidad de precipitación y un acumulado estimado de 1.4 milímetros. La temperatura rondará los 18 grados y el viento continuará siendo ligero, por lo que no se descartan calles húmedas y visibilidad reducida en algunos puntos de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)