Clima en Hermosillo HOY: ¿A qué hora LLOVERÁ este VIERNES? Pronóstico de temperaturas

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo presentará variaciones importantes a lo largo de este viernes 23 de enero de 2026, por lo que conviene estar atentos desde las primeras horas del día. Aunque no se prevén lluvias intensas, sí existe probabilidad de precipitaciones ligeras tanto de madrugada como por la noche, además de cambios en la temperatura y rachas de viento moderadas durante la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la jornada estará marcada por nubosidad variable, un ascenso gradual en la temperatura hacia el mediodía y la presencia intermitente de lluvia débil en distintos momentos del día, especialmente en la noche. Durante la madrugada y primeras horas del viernes se espera un ambiente fresco.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Alrededor de las 2:00 de la mañana se registró lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad cercana al 30 por ciento y un acumulado ligero. La temperatura se mantendrá en torno a los 18°C, con sensación térmica similar, mientras que el viento soplará de moderado a fuerte del noreste. Hacia las 5:00 horas, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura continuará estable en 18 grados.

Ya para las 8:00 de la mañana, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 17°C, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado del este, condiciones que marcarán el inicio de las actividades matutinas en la capital sonorense. A partir del mediodía, el ambiente se tornará más cálido. Cerca de las 11:00 horas se espera una temperatura de 23°C, con sensación térmica de hasta 25°C y cielo con nubes y claros. El viento cambiará de dirección hacia el sur, con rachas moderadas.

El punto más cálido del día llegará entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 25°C y la sensación térmica podría elevarse a 26°C. Durante este periodo, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso a cubierto y el viento del suroeste podría registrar rachas de hasta 38 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas.

??En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/PlY6oeLMA1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

¿A qué hora lloverá en Hermosillo por la noche?

Por la noche se incrementará nuevamente la probabilidad de lluvia. Alrededor de las 20:00 horas se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una probabilidad cercana al 40 por ciento y una temperatura de 20 grados. El viento disminuirá su intensidad y se presentará principalmente del suroeste.

Hacia las 23:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará hasta 60 por ciento, con lluvia ligera y cielo mayormente cubierto. La temperatura descenderá a los 18 grados, generando un ambiente fresco que podría persistir durante las primeras horas del sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)