Clima en Sonora HOY en la NOCHE: Advierten LLUVIAS FUERTES y DESCARGAS ELÉCTRICAS este viernes 23 de enero

Hermosillo, Sonora.- Para este viernes 23 de enero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias fuertes y descargas eléctricas; si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas hasta las 21:00 horas y durante las primeras horas del sábado 24 de enero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en las regiones noroeste, norte, este, costa, centro y sur de Sonora se presenten lluvias fuertes y descargas eléctricas para hoy viernes 23 de enero en la noche de 18:00 a 21:00 horas.

"Durante esta noche, la tercera tormenta invernal de la temporada, originada por una circulación ciclónica en altura, el nuevo frente frío (número 31), un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, se desplazará sobre la península de Baja California, ocasionando un marcado descenso de las temperaturas; lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, y lluvias fuertes en Baja California. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades", señala el boletín del SMN.

Mientras que, por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señala que para el sábado en la madrugada, la intensificación gradual del sistema dará paso a un temporal lluvioso sobre el centro de Sonora, generando lluvias puntuales fuertes sobre municipios como Hermosillo, Guaymas, Cajeme, especialmente en Ciudad Obregón, así como la región del río Sonora.

"Conforme pasa el día, se expandirá hacia el oriente y sur, dejando lluvias fuertes para el Valle de Guaymas, Valle del Yaqui y Valle del Mayo durante la mañana y el mediodía. Aunado a eso, este día aumentará la velocidad del viento con rachas que pudieran superar los 70 kilómetros por hora (km/h) sobre municipios como Álamos, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, Rosario, Quiriego, Yécora, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa y comunidades de la región.

