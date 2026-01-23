Congreso de Sonora nombra a Juan de Dios Jocobi Cuevas como nuevo alcalde de Bácum: Esto y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 23 de enero, conoce que el cabildo de Bácum nombró a Juan de Dios Jacobi Cuevas como nuevo alcalde.

Nuevo hospital de Navojoa se encuentra en etapa final

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la construcción del nuevo hospital de especialidades en el municipio de Navojoa lleva un avance de 94 por ciento y se espera que pueda concluir el próximo mes de marzo 2026.

Gobierno de Sonora invierte en acciones estratégicas para transformar Puerto Peñasco

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una gira de trabajo por Puerto Peñasco, donde supervisó las distintas acciones estratégicas y prioritarias para las familias en materia de vivienda, rehabilitación de carreteras, educación y servicios públicos.

Congreso de Sonora designa a nuevo presidente municipal de Bácum

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del Estado de Sonora resolvió revocar el mandato al presidente municipal del Ayuntamiento de Bácum, Serge Enríquez Tolano, debido a su fallecimiento, y designó al regidor Juan de Dios Jocobi Cuevas como nuevo munícipe.

