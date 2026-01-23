Firman convenio Issste y UES para fortalecer formación de estudiantes en áreas de la salud en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Universidad Estatal de Sonora (UES) firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con el objetivo de fortalecer la formación académica y práctica de las y los estudiantes en áreas de la salud.

El convenio establece la realización de ciclos clínicos, prácticas profesionales y servicio social, conforme a las necesidades académicas de la UES y la disponibilidad médico-asistencial del Issste, además del desarrollo de proyectos de investigación, cursos, diplomados e intercambio de materiales académicos.

Con este acuerdo, Martha Patricia Patiño Fierro, rectora de la UES destacó que se consolidan alianzas estratégicas que impactan directamente en el desarrollo profesional de las y los estudiantes, al permitirles vincular su preparación teórica con escenarios reales del sector salud, en beneficio de la sociedad sonorense.

En este contexto, resaltó el auge de las carreras de la salud que se imparten en la UES, como Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Entrenamiento Deportivo, en las Unidades Académicas de San Luis Río Colorado, Navojoa, Magdalena, Benito Juárez y Hermosillo, donde además se ofrece la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria.

Durante la firma del acuerdo participaron por parte del Issste Enrique Genaro Garzón Valenzuela, subdelegado de administración y Ana Teresa Maldonado Covarrubias, subdelegada médica, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la formación de recursos humanos en salud con impacto social.

Fuente: Tribuna del Yaqui