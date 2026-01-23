Inauguran la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado: Talento, cultura y música harán vibrar a Álamos

Álamos, Sonora.- Con la tradicional 'Noche de Gala' en el Palacio Municipal a cargo de la soprano española Ainhoa Arteta, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y el gobierno municipal de Álamos, dieron inicio a la edición número 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).

Con la presentación de artistas de talla internacional, el Festival Alfonso Ortiz Tirado no sólo pondrá al Pueblo Mágico de Álamos ante los ojos del mundo; sino que también promete reactivar la economía local gracias a la visita de miles de turistas, quienes abarrotaron hoteles, restaurantes y cada mágico rincón de la ‘Ciudad de Los Portales’.

Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos fue el encargado de inaugurar la edición número 41 del FAOT, donde resaltó la apuesta por una cartelera artística diseñada para todo tipo de público, quienes buscan disfrutar los múltiples conciertos y eventos culturales que se realizarán en distintos escenarios del Pueblo Mágico del 23 al 31 de enero.

Nos da mucha emoción el hecho de encontrarnos en este día tan importante… Queremos que este festival siga creciendo, superando las expectativas del año pasado", expresó.

Por su parte, Beatriz Aldaco Encinas, directora del ISC resaltó la importancia del FAOT para la promoción cultural en el estado de Sonora, cuyos escenarios se han convertido en un semillero de artistas y proyección del talento local.

Hemos entrado en la quinta década de realización de esta fiesta de la música la más grande y de más duración en su género del país… Cada año el Pueblo Mágico se inunda de notas musicales para contagiar el ánimo de las personas, el resultado de esto es el maravilloso festival, un espacio generador de paz", puntualizó.

Se esperan más de 140 mil visitantes durante la semana del Festival en Álamos. Este sábado 24 de enero, se presentará la soprano Marcela Robles en las tradicionales 'Noches de Gala' en el Palacio Municipal, mientras que Martha Sánchez cantará en el callejón del templo.

Fuente: Tribuna del Yaqui