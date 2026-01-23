Iniciará Universidad de la Seguridad Pública en Sonora preparación de futuros policías

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de la Seguridad Pública (USP) dio la bienvenida a las y los aspirantes que integrarán el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, el cual iniciará el próximo 16 de febrero para fortalecer la profesionalización policial en Sonora.

Ellioth Romero Grijalva, rector de la institución, explicó que en esta ocasión 450 personas solicitaron su ingreso a la generación 'Dragón'.

Agregó que el curso está integrado por 33 asignaturas, diseñadas para brindar a las y los cadetes los conocimientos, habilidades, técnicas y tácticas necesarias para una labor policial cercana a la ciudadanía y enfocada en la justicia cívica, con una sólida formación basada en valores éticos, disciplina, cultura de la legalidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Destacó que la USP es la institución responsable de la formación de las y los aspirantes de las corporaciones policiales estatales y municipales, y que este curso representa el primer paso en la carrera policial de quienes inician su preparación.

Indicó también que las y los cadetes tienen la oportunidad de integrarse a un Plan de Desarrollo Profesional Integral, que les permite cursar de manera simultánea la licenciatura en Derecho. Al egresar, podrán incorporarse a la Policía Estatal, continuar sus estudios en línea y acceder a mejores oportunidades de crecimiento y promoción dentro de la institución.

Por último, manifestó que en la presente administración se han graduado mil 633 cadetes (967 hombres y 666 mujeres), reflejo del compromiso permanente de la USP y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora para fortalecer las instituciones policiales, proteger la vida y contribuir a la paz social y el orden público en el estado.

La Universidad de la Seguridad Pública iniciará el 16 de febrero con la preparación de la generación Dragón.



Fuente: Tribuna del Yaqui