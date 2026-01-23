Sobreviviente de explosión de tienda Waldo's en Hermosillo inicia rehabilitación en Phoenix

Hermosillo, Sonora.- Tras más de dos meses de hospitalización y múltiples procedimientos médicos, María Isabel Morales, de 20 años de edad, fue dada de alta del hospital Valleywise, en Phoenix, Arizona, donde recibió atención especializada luego de resultar gravemente lesionada en la explosión registrada en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo.

La joven es una de las 15 personas que sufrieron heridas a causa del siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025, mismo que dejó a María Isabel con quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 40 por ciento de su cuerpo, por lo que fue necesario su traslado aéreo a Estados Unidos apenas cinco días después del incidente.

De acuerdo con su tía, Reyna Morales, aunque ya no se encuentra internada, María Isabel permanecerá en Phoenix para continuar con su proceso de rehabilitación, el cual contempla terapias físicas diarias enfocadas principalmente en la recuperación de la movilidad en manos y pies.

Explicó que durante su estancia hospitalaria la joven fue sometida a limpiezas quirúrgicas, así como a injertos de piel en distintas zonas afectadas, procedimientos que hoy requieren un seguimiento constante para lograr una recuperación funcional adecuada.

"Las terapias son parte fundamental del proceso, sobre todo porque estuvo dos meses postrada en cama. Es prácticamente volver a aprender a caminar y retomar movimientos básicos", señaló Reyna Morales, quien agregó que otra familiar se encuentra en Phoenix brindándole apoyo permanente. Por último, contó que, a pesar de la complejidad del proceso, María Isabel está motivada con su rehabilitación a fin de regresar a Hermosillo para reunirse con su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui