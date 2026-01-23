SSPM refuerza lazos con la comunidad de Esperanza a través del programa 'Policía Comunitario'

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) continúa estrechando lazos con la comunidad cajemense a través del programa de proximidad social, acciones con las cuales se pretende generar confianza y promover un ambiente de paz y seguridad en el municipio.

Para lograr tal objetivo, la dependencia llevó a cabo una edición más del programa denominado 'Policía Comunitario' en la colonia Francisco Urbalejo de la comisaría de Esperanza. En esta edición, se acordó mantener una relación más estrecha con los habitantes del sector a través de la conformación de un comité de vecinos.

La dependencia municipal en materia de seguridad, la coordinación entre vecinos y autoridades, es fundamental para que los elementos policiacos puedan atender de manera más oportuna las situaciones de riesgo, así como los reportes de los ciudadanos.

De acuerdo a Seguridad Pública, la conformación del comité coadyuvará a proporcionar una atención más eficiente, debido a que con ello se mantendrá una comunicación permanente y constante con los vecinos del sector.

En la reunión con los vecinos de Esperanza, estuvieron presentes también representantes del cabildo. Tal es el caso del regidor Gilberto Valdivia Merino, así como el titular de la comisaría de Esperanza, Ricardo Rodríguez Moreno. Ellos reiteraron el compromiso de mantener una atención cercana y permanente a las necesidades de la colonia.

Durante el encuentro, también se realizaron actividades para las niñas y los niños. Se les proyectó la película 'Robin Robin', donde los menores pudieron disfrutar de la cinta infantil y de algunas botanas para convivir en un ambiente sano de recreación. Cabe destacar que Seguridad Pública de Cajeme mantiene constantes acercamientos con vecinos de diferentes sectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui