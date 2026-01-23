Tormenta Invernal impactará Sonora HOY 23 de enero: LLUVIAS, viento y FRÍO este viernes

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora enfrentará este viernes 23 de enero de 2026 una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas, derivadas de la tercera Tormenta Invernal de la temporada. Lluvias, rachas de viento, descenso en las temperaturas y la posibilidad de aguanieve o nieve en zonas serranas formarán parte del panorama climático, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en traslados por carretera y actividades al aire libre.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el informe del portal web Meteored.mx, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México y se combinará con el Frente Frío número 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal. Este sistema provocará un marcado descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en Sonora, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en regiones serranas del estado.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Por la mañana, Sonora registrará un ambiente fresco a templado en gran parte del estado, mientras que en zonas serranas prevalecerá un clima frío a muy frío, con posibles heladas. En ciudades del norte y noreste, como Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas rondarán entre los 8 y 9°C, mientras que en regiones del centro y sur, como Hermosillo y Ciudad Obregón, el termómetro se ubicará entre los 16 y 17°C.

El cielo permanecerá nublado y no se descartan lluvias desde las primeras horas del día, especialmente en municipios del norte, costa y centro del estado. Durante la tarde, el ambiente se mantendrá fresco en Sonora, a diferencia de entidades vecinas como Sinaloa donde se prevé mayor calidez. En municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 26°C, mientras que en la región serrana y norte del estado los valores serán más bajos.

Las lluvias continuarán de forma intermitente y podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será otro de los factores relevantes del día, con rachas del suroeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora, lo que podría generar tolvaneras, caída de ramas y reducción de visibilidad en carreteras.

??En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/PlY6oeLMA1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

Noche con lluvias y descenso térmico

Para la noche, se espera que las lluvias persistan en varias regiones del estado, con mayor énfasis en zonas del centro, sur y sierra. El ambiente se tornará nuevamente frío, con temperaturas que descenderán a valores cercanos a los 13 y 16 grados en ciudades como Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Ciudad Obregón.

En zonas montañosas de Sonora continuarán las condiciones para la caída de aguanieve o nieve, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles cierres carreteros o afectaciones por hielo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)