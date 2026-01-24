Alertan por lluvias y bajas temperaturas frente a la llegada del Frente Frío 31 en Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes meteorológicos, durante la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026 se presentó un acumulamiento de lluvia de aproximadamente 35 milímetros (mm) en Navojoa, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones para evitar algún accidente.

Según los pronósticos por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) se espera que durante este fin de semana las precipitaciones continúen, producto de la tercera tormenta invernal en combinación con el Frente Frío número 31.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, director general de la UMPC, informó que a partir de este fin de semana las temperaturas descenderán considerablemente, por lo que recomendó a la población a abrigarse correctamente para prevenir alguna enfermedad o complicación de salud.

Cabe señalar que actualmente se realiza el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en Álamos, donde miles de familias provenientes de los municipios aledaños y demás rincones de Sonora acuden a las veladas musicales, por lo que se recomendó cubrir nariz y boca al salir de casa, resguardar a menores de edad y adultos mayores con chamarras gruesas; pero sobre todo a conducir con cuidado en las carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui