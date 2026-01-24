Alfonso Durazo formaliza un acuerdo histórico para la infraestructura sostenible en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora dio un paso decisivo hacia un un modelo de desarrollo sustentable con la presentación del Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles, una estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal busca garantizar el uso eficiente de los recursos públicos bajo criterios internacionales de sostenibilidad. Esta iniciativa coloca al estado a la vanguardia nacional en el acceso a financiamiento verde, social y ambiental.

El titular del Ejecutivo estatal, en compañía del secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, formalizó un acuerdo de colaboración con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank). Como parte de este acuerdo se estipula asistencia técnica financiera, asesoría en sostenibilidad ambiental y acciones prioritarias para atender los retos hídricos de la región fronteriza, lo que fortalece el desarrollo sostenible en la entidad.

Este esfuerzo estratégico permite alinear el uso de los recursos públicos del estado con los estándares internacionales y con la taxonomía sostenible de México, incorporando categorías verdes y sociales que promueven impactos tangibles y medibles en materia de sostenibilidad", subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el director general de NadBank, John Beckham, explicó que este convenio consolida una coordinación institucional orientada a diseñar un programa integral de inversiones en infraestructura ambiental. Además, prioriza proyectos de agua potable, saneamiento, modernización de sistemas de alcantarillado y el fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, con especial atención en las comunidades que actualmente no cuentan con estos servicios básicos.

Ordenar las finanzas públicas no fue sencillo, pero era indispensable. Hoy podemos decir que lo logramos: recuperamos la estabilidad financiera de Sonora.



Hoy firmamos un nuevo convenio de colaboración con NADBank, a través de su Director, John Beckham, que nos permitirá… pic.twitter.com/zy9i31umYf — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 22, 2026

El programa contempla proyectos en sectores estratégicos, teniendo como prioridad aquellos enfocados en agua y saneamiento o rehabilitación y ampliación de sistemas de potabilización, modernización de redes de alcantarillado, fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y ampliación de servicios en comunidades que no cuentan con ellos", indicó Beckham.

Dentro de los acuerdos estipulados, el Gobierno del Estado y el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank) celebrarán una serie de capacitaciones que se enfocarán en los servidores públicos de los organismos operadores de agua. Esta iniciativa tiene como propósito mejorar la gestión, el desempeño técnico y la operación eficiente de los sistemas en beneficio directo de los usuarios.

En el evento estuvieron presentes Francisco Acuña Méndez, titular de Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); Antonio Cabrera, coordinador de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del estado de Sonora; Paulina Ocaña, jefa de la oficina del Ejecutivo; Celida López, titular de Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

También asistieron Ariel Monge, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Alejandra Castro, titular de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP; Gabriel Yorio, vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

