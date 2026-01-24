Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS muy fuertes la NOCHE de este sábado 24 de enero de 2026

Ciudad de México.- ¿Tiene planes para salir la noche de este sábado 24 de enero de 2026? En caso de ser así, te invitamos a que te mantengas informado sobre el pronóstico del clima, ya que se prevén lluvias y bajas temperaturas en diferentes regiones de la República Mexicana. En TRIBUNA te traemos el informe más reciente emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además te diremos cuál es el pronóstico para las primeras horas del domingo 25 de enero.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, en las siguientes horas se espera que la tercera tormenta invernal de la temporada provoque lluvias fuertes a intensas, acompañado de descenso de la temperatura, fuertes rachas de viento y caída de nieve o aguanieve en el noroeste y norte del país, incluido el estado de Sonora. Además, se espera que el frente frío núm. 30 siga causando estragos en estas mencionadas zonas de México.

La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste de México, mientras que el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico, recorrerán gradualmente el norte y el noreste del país, ambos sistemas interaccionarán con un río atmosférico que cruza desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, manteniendo condiciones invernales, las cuáles generarán temperaturas frías a gélidas en dichas regiones", se puede leer en el informe.

Se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 80 a 100 km/h en zonas del noroeste, norte y noreste de #México.



Más detalles, en los gráficos.

¿En qué estados se esperan lluvias y caída de aguanieve la noche de este sábado 17 de enero de 2026?

Lluvias intensas:

Chihuahua

Durango

Lluvias muy fuertes:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Lluvias fuertes

Baja California Sur

Coahuila

Zacatecas

Chubascos

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Caída nieve o aguanieve:

Sonora (sierra)

Sinaloa (sierra)

Durango (sierra)

Chihuahua (sierra)

Coahuila (sierra)

Lluvia engelante:

Zacatecas

¿Cuál es el pronóstico del clima para el domingo 18 de enero de 2026 en Sonora?

Para la mañana del domingo 18 de enero de 2026 se pronostica posible caída de nieve o aguanieve en algunas zonas de Sonora, junto a temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en la zona serrana de la entidad. También se prevé un cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos, acompañado de vientos de de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

Por la mañana, también se espera un ambiente fresco en la región, y de gélido a muy frío con heladas en zonas de Sonora. Durante la tarde, el pronóstico del clima indica que se vivirá un ambiente fresco en las sierras del estado. Asimismo, esto se acompañará de viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

??Infórmate de las #CondicionesMeteorológicasAdversas



Para la madrugada del domingo se pronostica que zonas serranas de #Chihuahua, #Durango y #Coahuila tengan #Temperaturas mínimas de hasta -15 grados #Celsius.



Te compartimos el #Pronóstico para los siguientes días en…

