Clima en Sonora: ¿Seguirán las lluvias este sábado 24 de enero? Conagua advierte de fuertes tormentas

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 24 de enero del 2026. Según el pronóstico, viene un día de fuertes lluvias y puntuales, con rachas de viento intensas y descargas eléctricas.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se esperan cielos nublados con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se piden extremen precauciones en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Por la mañana, se espera ambiente fresco, y muy frío, mientras que en la tarde, ambiente templado en Sinaloa y fresco en Sonora

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para días frescos, con temperaturas mínimas de 13 a 18 grados durante el día y máximos de los 28 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 20 a 40 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

uD83CuDF27?En las próximas horas se esperan #Lluvias, #Chubascos y #Rachas de #Viento de 50 a 90 km/h en zonas del noroeste, norte y noreste de #México.



Toma tus precauciones, revisa más detalles en las imágenes. ?? pic.twitter.com/EoBijN7BvC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui