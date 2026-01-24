El aumento del IEPS impacta precios de cigarros y bebidas azucaradas en Sonora, reduciendo ventas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el incremento que se registró al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) desde que comenzó el presente año, diversos productos como los cigarros y las bebidas azucaradas también mostraron un alza en sus precios, situación que en algunos casos ha afectado que las ventas exhiban una leve tendencia a la baja.

En el caso de las cajetillas de cigarros, el precio por unidad pasó de entre 75 y 85 pesos, dependiendo de la marca y la presentación, a que en algunos casos supere los 100 pesos, mientras que en lo referente a las bebidas azucaradas, el impuesto por litro subió de 1.64 a 3.08 pesos, lo cual ocasionó un impacto directo en el costo a los consumidores.

El aumento del IEPS impacta precios de cigarros y bebidas azucaradas, reduciendo ventas

Bajan ligeramente las ventas

De acuerdo con dependientes de establecimientos de autoservicio, las ventas han presentado una ligera tendencia a la baja en ambos productos, particularmente en el caso de los cigarros, cuyo incremento oscila entre los 16 y los 20 pesos por cajetilla.

Cecilia Salido, cajera de un establecimiento comercial, reconoció que hay una baja en el índice de ventas de estos productos; sin embargo, comentó que es poco significativa.

Sí han bajado un poco las ventas, no mucho; antes algunas cajas como los Marlboro estaban, porque antes los más pobres estaban en 80 y los chicos en 65, pero igual lo siguen comprando", comentó.

Trabajadores de estos establecimientos comentaron que, en el caso de jugos y refrescos, no se ha registrado una disminución en las ventas, a pesar de los recientes cambios en las preferencias de los consumidores y las fluctuaciones económicas.

La opinión de la Cámara de Comercio

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CanacoServyTur), Gustavo Cárdenas García, consideró que el aumento de los refrescos, tabaco y toda la escalada de precios que se está dando es una situación que también afecta el desarrollo económico. Esto se debe al incremento al salario y a la base gravable de impuestos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Más impuestos, menos consumo: Sector salud

En el sector salud, el aumento en los precios de diferentes productos perjudiciales para los ciudadanos responde a una medida de las autoridades gubernamentales para reducir su consumo.

Así lo manifestó el titular de la Dirección Municipal de Salud en Cajeme, Jesús María Espinoza Castillo, quien indicó: "El gobierno ha tomado acciones estrictas, al punto de tener que aumentar los impuestos y tener que generar estas acciones de freno de mano en donde aumentan los costos de ciertos alimentos que no son beneficiosos para la salud y que son consumidos en exceso para que la gente los deje de consumir".

Los consumidores

En el caso de los consumidores, estos coinciden en el hecho de que, por más que suba el precio de los cigarros o cualquier producto que ya forme parte de sus hábitos, no dejarán de comprarlos. Lo más que podrían hacer es reducir las cantidades que consumen habitualmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui