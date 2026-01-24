(FOTOS) Lluvias dejan caos en Cajeme: Encharcamientos afectan vialidades y obras en proceso

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), las últimas precipitaciones que se registraron en el municipio de Cajeme dejaron una acumulación de agua de 30 milímetros, situación que generó encharcamientos y anegación de vialidades.

De acuerdo a Francisco Mendoza Calderón, hasta la tarde del sábado, la dependencia a su cargo continuaba en un proceso de evaluación de los posibles daños generados por las lluvias que iniciaron durante las últimas horas del viernes y se extendieron hasta la tarde del sábado.

Los trabajos de rehabilitación hidrosanitaria en algunas calles de la ciudad fueron seriamente afectados

Durante un recorrido realizado por Tribuna por diferentes sectores de la ciudad, se pudo atestiguar que algunos cruceros en los que habitualmente se registra una elevada afluencia de vehículos se encontraban proactivamente anegados debido a los enormes encharcamientos; tal es el caso de los cruceros de la calle Jalisco con las calles Obrero Mundial y Coahuila, Zacatecas y Chihuahua, y diferentes avenidas ubicadas en la colonia Faustino Félix.

La ciudad lucha contra el impacto de las lluvias en calles clave y proyectos de rehabilitación

Cabe destacar que, derivado de las lluvias que se registraron en el municipio de Cajeme, algunos sectores en los que se estaban haciendo trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria se inundaron. Esta situación originó que personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) se diera a la tarea de drenar el agua a fin de disminuir las afectaciones de las obras en proceso.

Se trata de los trabajos que se realizan por la calle Obrero Mundial entre Jalisco y Paseo Miravalle de la colonia Primero de Mayo. A fin de hacer los trabajos de desfogue del agua que cayó como resultado de las recientes precipitaciones, los trabajadores de la paramunicipal requieren de equipo especializado como el 'Aquatech'.

Las lluvias del fin de semana afectaron principalmente las vialidades y las obras de infraestructura en zonas como la colonia Primero de Mayo

Fuente: Tribuna del Yaqui