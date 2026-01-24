Hermosillo: El domingo 25 de enero abre a la circulación el paso a desnivel Colosio y Solidaridad

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 25 de enero de 2026, en punto de las 17:00 horas, se abrirá a la circulación vehicular el paso a desnivel ubicado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad, una obra estratégica de infraestructura vial que marca un avance importante en la movilidad urbana de la capital sonorense.

Con la entrada en operación de esta vialidad, los automovilistas podrán transitar de manera continua por el bulevar Colosio en ambos sentidos, mientras que el flujo vehicular del bulevar Solidaridad se mantendrá a nivel de superficie, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado y los congestionamientos que por años se registraron en esta zona de alta afluencia.

El puente a desnivel fue construido con concreto hidráulico de alta resistencia, diseñado para soportar un elevado volumen de tráfico diario. Cuenta con carriles amplios que brindan mayor seguridad y comodidad a los conductores, además de muros de contención que fortalecen la estructura y garantizan su durabilidad a largo plazo.

Entre las principales características de la obra se incluyen un sistema de drenaje pluvial para evitar acumulaciones de agua durante la temporada de lluvias, iluminación LED que mejora la visibilidad nocturna, así como señalización horizontal y vertical para una circulación ordenada y segura. Asimismo, se realizaron adecuaciones en las vialidades aledañas, con nuevas banquetas, cruces peatonales y ajustes en la semaforización.

Durante los últimos días se llevaron a cabo trabajos finales de limpieza, colocación de señalamientos y pruebas operativas, con el objetivo de garantizar que la apertura se realizara en condiciones óptimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui