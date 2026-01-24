Niñas y niños, bajo presión ante acoso escolar y digital: Fundación Nueva Generación Sonora

Hermosillo, Sonora.- La escuela debería ser un espacio de aprendizaje, seguridad y desarrollo integral para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, para miles de estudiantes este entorno se ha transformado en un lugar de miedo y angustia debido al acoso escolar y al ciberacoso, violencias que continúan creciendo y que con frecuencia se minimizan o normalizan.

Michelle Lucero Barrón, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, advirtió que el acoso escolar es una de las problemáticas más cotidianas y menos denunciadas.

Insultos, burlas, amenazas, golpes y humillaciones afectan no solo el desempeño académico, sino también la salud emocional, mental y física de quienes las padecen. A ello se suma el ciberacoso, una modalidad que ha trasladado la violencia a las redes sociales y plataformas digitales, alcanzando incluso el interior de los hogares", comentó.

Niños y adolescentes están siendo afectados por distintas formas de violencia en las escuelas.

Indicó, que de acuerdo a datos del INEGI, el 28 por ciento de los adolescentes en México ha sido víctima de acoso escolar, mientras que el 23 por ciento de los usuarios adolescentes de Internet ha experimentado alguna forma de ciberacoso. En Sonora, el 18 por ciento de los adolescentes reportó haber recibido mensajes ofensivos, críticas por su apariencia o ataques relacionados con su clase social.

Estas cifras, representan apenas un acercamiento mínimo a la realidad, ya que muchos casos no se registran. Por eso en el caso de Sonora ese 18% podría ser mayor", dijo.

Puntualizó, que la Fundación ha detectado fallas en la aplicación de protocolos escolares, escasa capacitación docente y la ausencia de espacios seguros donde las y los estudiantes puedan expresar, incluso de forma anónima, lo que viven dentro de las aulas.

Piden mayor capacitación ante el acoso escolar y digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui