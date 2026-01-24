Obra hidráulica promete tecnificación y mayor aprovechamiento del agua en el Valle del Mayo

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció los trabajos de infraestructura para continuar con la tecnificación del valle del Mayo en el sur de Sonora, ahora con la construcción de un sifón invertido.

Rodolfo Castro Valdez, director de Conagua en Sonora, mencionó que el sifón invertido en el canal principal del Distrito de Riesgo 038 del Río Mayo, es una obra que beneficiará directamente a la infraestructura para el riego agrícola en el sur del estado.

La Conagua y el gobierno de México siguen transformando el campo sonorense, con obras que representan un cambio profundo en la manera de aprovechar y cuidar nuestros recursos hídricos", indicó.

Castro Valdez afirmó que esta obra garantiza mayor eficiencia en la conducción del agua, así como mayor seguridad para los productores y un mejor aprovechamiento del recurso en las tierras agrícolas de la región del Mayo.

Con acciones como esta, avanzamos hacia un campo más moderno, más productivo y con futuro sostenible para las comunidades que dependen del agua", puntualizó el funcionario federal.

Cabe señalar que a inicios del mes de enero, la Conagua entregó los trabajos de modernización en las plantas de bombeo y la tecnificación del riesgo a través del revestimiento de 8.8 kilómetros de canales, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, con lo cual se busca aprovechar más volumen de agua ante la crisis hídrica de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui