VIDEO: Yécora se pinta de blanco con la llegada de la primera nevada a la sierra de Sonora

Yécora, Sonora.- El paisaje del municipio de Yécora, situado en la zona serrana de Sonora, se transformó este sábado 24 de enero al cubrirse de blanco tras la llegada de la primera nevada de este año 2026. Este fenómeno meteorológico es el resultado de la combinación de la tercera tormenta invernal, un río atmosférico y el frente frío número 31, el cual transporta una masa de aire ártico que está desplomando las temperaturas en la entidad y el norte del país.

Desde las 14:00 horas, el centro de este sistema frío comenzó a recorrer Sonopra, provocando lluvias constantes, ráfagas de viento de gran intensidad y la caída de aguanieve y nieve en diversos puntos del territorio sonorense. Según los reportes del sistema de Protección Civil, los efectos más notorios se han concentrado en las regiones altas y en los límites con Chihuahua. En localidades como Nácori Chico, Cananea, Agua Prieta y el propio Yécora, se espera que el termómetro marque valores mínimos de entre -10° Célsius y 0° Célsius.

Cerca de las 15:00 horas, el fenómeno se intensificó en los tramos carreteros conocidos como Puerto de la Cruz y Campanero. En estos sitios, los pinos y las formaciones montañosas adquirieron un aspecto invernal, un evento que suele ocurrir cada año por la altitud de la zona. Ante este escenario, el ayuntamiento de Yécora emitió avisos preventivos a la población con el fin de evitar percances en los caminos, ya que existe un alto riesgo de que el pavimento se congele.

Camino a Yecora, así verá este dia la carretera, rodeada por un hermoso paisaje ??uD83EuDD76 a la Altura del puerto de la Cruz en la mesa del Campanero pic.twitter.com/BR0jVLULco — Jesus Balmaceda, El Señor de las Noticias (@jesusbalmaceda) January 24, 2026

Las recomendaciones para los conductores incluyen circular a baja velocidad, mantener una distancia prudente entre unidades y evitar maniobras bruscas o frenados de golpe que puedan causar la pérdida de control del volante. Además, se hizo un llamado a revisar el buen funcionamiento de luces, frenos y neumáticos antes de salir a carretera. Las autoridades sugieren evitar traslados durante la noche o en la madrugada, periodos en los que el frío es más crudo y la visibilidad disminuye.

#TomePrecauciones en #Chihuahua se registra Afectación meteorológica (caída de nieve), con motivo del frente frio No. 31. en la carretera Cuauhtémoc-Yecora, a la altura del poblado Yepachi, en el km. 150+000 al 343+000. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/in9N1fUDuD — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 24, 2026

Se estima que estas condiciones ambientales persistan durante las próximas 72 horas, manteniendo un ambiente gélido en gran parte de la sierra. Por ello, se exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a los comunicados públicos y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales para garantizar el bienestar de todas las familias. Es fundamental priorizar la prevención y el cuidado personal ante este intenso ciclo de frío que apenas comienza a mostrar su fuerza en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui