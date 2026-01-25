Académicos de la Unison investigan sobre la bacteria Vibrio; es reconocida como una de las causas principales de gastroenteritis

Hermosillo, Sonora.- Investigadores de la Universidad de Sonora (Unison) trabajan con estudios de la bacteria Vibrio y su impacto en la salud pública de la entidad, a fin de colaborar con los servicios médicos públicos de la entidad. Vibrio parahaemolyticus es una bacteria de origen marino y se considera actualmente un patógeno emergente debido a su creciente impacto en la salud pública y en la acuicultura.

Lorena Noriega Orozco, investigadora de la Unison, señaló que la bacteria en mención habita de forma natural en ambientes marinos y se encuentra asociada a peces, moluscos y otros productos del mar en donde ha estado presente gracias al cambio climático, aumento de la temperatura del agua y la modificación de hábitos de consumo, principalmente en el consumo de pescados y mariscos crudos o con poca cocción. Indicó que esta bacteria es reconocida como una de las causas principales de gastroenteritis asociada al consumo de productos marinos en países como Estados Unidos, Japón y China.

"La administración preventiva de antibióticos en granjas, sin un diagnóstico previo, así como la automedicación y el abandono prematuro de tratamientos en humanos, generan exposiciones repetidas a dosis subletales que favorecen la adaptación y resistencia de las bacterias", explicó.

Uno de los principales desafíos en el desarrollo de la investigación es la resistencia antimicrobiana del Vibrio parahaemolyticus y está estrechamente ligada al uso inadecuado de antibióticos en la acuacultura y en la clínica humana. Agregó que los residuos de antibióticos pueden llegar al ambiente marino a través de descargas urbanas y agrícolas.

Seis síntomas indican la presencia de la bacteria en el organismo humano, que son diarrea, dolor abdominal, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, y que requieren de atención médica inmediata, para evitar otras afectaciones en el cuerpo y su organismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui