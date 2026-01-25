Alerta en Sonora: Cambian HORARIO de clases en estos municipios por FRÍO EXTREMO

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades del Gobierno de Sonora han informado que, ante los pronósticos de bajas temperaturas, se ha tomado la decisión a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de modificar temporalmente el horario de clases en las escuelas públicas y particulares de nivel básico de los 72 municipios.

La SEC detalló que dicha medida será efectiva desde mañana lunes 26 hasta el jueves 29 de enero de 2026 y consistirá en la entrada a clases una hora más tarde en el turno matutino, mientras que en el turno vespertino la hora de salida se adelantará una hora. Como se comentó, esta medida aplicará en todos los municipios de Sonora.

Las autoridades de Sonora tomaron la decisión de modificar el horario de clases en las escuelas de nivel básico por las bajas temperaturas

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, señaló que, de acuerdo con información de las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las condiciones climáticas pronosticadas para la siguiente semana representan un riesgo para la salud e integridad de las y los estudiantes, particularmente de los menores de edad, quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a las bajas temperaturas.

Dicha medida, abundó, permitirá reducir la exposición de la comunidad estudiantil al frío extremo, sin afectar de manera sustancial el desarrollo de las actividades académicas, priorizando en todo momento el bienestar físico y emocional del alumnado. Gámez Gamboa hizo un llamado a enviar bien abrigados a los estudiantes para cuidar su salud y exhortó a la sociedad en general a permanecer atenta a cualquier aviso que emitan las autoridades correspondientes a través de los medios oficiales de información.

Autoridades vigilan Tercera Tormenta Invernal

Por su parte, la CEPC informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen trabajando a través de una Mesa de Atención a Emergencias, en la atención y seguimiento por la Tercera Tormenta Invernal. "Se mantiene activo un operativo de apoyo en los municipios de la región norte, nororiente y oriente de la entidad, donde se ha registrado mayor incidencia de lluvias, aguanieve y nieve". La CEPC mantiene especial vigilancia en tramos carreteros de Ímuris, Cananea, Yécora y Agua Prieta, en donde todas las vías están abiertas hasta la publicación de esta nota.

Fuente: Tribuna del Yaqui