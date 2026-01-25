Alfonso Durazo resalta gran éxito del FAOT 2026; Álamos vive multitudinario fin de semana

Álamos, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) se ha consolidado como el evento de bel canto más importante del norte del país y es que este fin de semana las calles de Álamos fueron tomadas por presentaciones culturales y artísticas inigualables.

Con invitados especiales como Marruecos y el estado de Aguascalientes, en los primeros días las y los asistentes pudieron disfrutar de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Miguel Ortega, Marcela Robles, y María Katzarava, mientras que en el escenario de Plaza de Armas el público disfrutó de distintos géneros e intérpretes como Charles Ans, la española Martha Sánchez, así como de Rocío Banquells.

Este fin de semana Álamos vivió un exitoso arranque de actividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado, un encuentro que convoca a más de 400 artistas nacionales e internacionales, el cual consolida a Sonora como la capital del bel canto en América Latina. Invitamos a todas y todos a que vivan de cerca el resto de eventos que llaman a disfrutar de la música en sus diferentes expresiones", indicó Durazo Montaño.

El mandatario estatal destacó que este festival tiene una expectativa de generar una derrama económica de 150 millones de pesos para la región, con la visita de más de 140 mil personas que encontrarán en Álamos un refugio para empaparse de música, gastronomía y el cálido recibimiento de sus habitantes.

El gobernador Durazo Montaño destacó que desde su administración se están respaldando eventos como el Festival Alfonso Ortiz Tirado, para promover el arte en todas sus expresiones, convirtiendo a cada evento en un vehículo de paz, y para brindar a las familias opciones gratuitas de sano esparcimiento.

Para el resto de la semana, se espera la participación de Sergio Arau, Andrés Obregón, Filipa Giordano junto a la Orquesta Filarmónica de Sonora, Erik y Mía Rubín, con un cierre espectacular por parte del cantante y compositor sonorense Kakalo, así como el Tropicalísimo Apache.

Fuente: Tribuna del Yaqui