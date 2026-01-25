Antonio Astiazarán inaugura paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, inauguró el paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, que beneficiará a más de 74 mil automovilistas que circulan a diario por dicha zona.

La obra que describió el alcalde Hermosillo, Antonio Astiazarán, es el reflejo de que se pueden lograr obras de gran impacto para la ciudad, con presupuesto propio y que benefician a los hermosillenses en su calidad de vida y en el ahorro de tiempo para llegar a sus destinos.

Acompañado por todo su gabinete, Antonio Astiazarán señaló que fueron más de 360 días en los que se trabajó día y noche con el mejor equipo de ingenieros de la ciudad para realizar esta obra que promete un ahorro en el tiempo de los automovilistas que circulan en la zona, privilegiando al peatón y los ciclistas.

#Sonora | Inauguran paso desnivel de Solidaridad y Colosio, al poniente de #Hermosillo uD83DuDCE3uD83DuDEA7 pic.twitter.com/JBopEAsp0a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Porque las obras de este gobierno también tienen rostro, también tienen color y, sobre todo, tienen alma y el talento de su gente. Una ciudad sin arte es puro cemento y concreto, pero una ciudad con cultura es un hogar, es identidad y es orgullo hermosillense".

Ahí mismo, el alcalde de Hermosillo lanzó la convocatoria dirigida a los artistas locales para participar en la pintura del mural del nuevo puente, para que a través de su visión reflejen en los murales la identidad de los hermosillenses.

"Porque con obras como esta estamos construyendo la ciudad donde van a transitar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y eso se llama pensar en el futuro de las próximas generaciones. Fueron más de 380 días donde siempre hubo alguien aquí trabajando y resolviendo. Días que también significaron empleo y derrame económico en la cadena de proveedores locales", agregó.

Numeralia

Vehículos que circularán diariamente: 74 mil

Reducción de tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos en horas pico.

Movilidad incluyente: Más de 3 mil metros lineales de ciclovía, amplios espacios peatonales con prioridad al peatón y ciclista.

Infraestructura verde: Más de tres mil árboles y arbustos, 38 especies distintas plantadas.

Infraestructura eléctrica y urbana: 6 mil 900 metros lineales de cable retirado, 30 postes de luz retirados, 8 mil 650 metros lineales de cable instalado, 43 registros eléctricos, 28 mil metros lineales de cable subterráneo.

Construcción: 91 mil 200 m³ de material excavado, equivalente a 36 albercas olímpicas o 13,000 camiones de tierra.

Empleo y proveeduría local: 215 empleos directos, 95 empleos indirectos, más de 130 proveedores, obra ejecutada por empresa constructora local.

#Sonora | Ya circulan autos por el paso a desnivel de Colosio y Solidaridad en #Hermosillo uD83DuDEA7uD83DuDE97uD83DuDE99 pic.twitter.com/3kzMFBhhzj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui