CLIMA Ciudad Obregón Sonora HOY 25 de enero: TEMPERATURAS y LLUVIAS para este DOMINGO

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes planeadas actividades al aire libre, traslados largos o planeas salir desde temprano en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, es importante conocer cómo se comportará el clima este domingo 25 de enero de 2026. Aunque el día se mantendrá mayormente estable, habrá variaciones de temperatura y condiciones de radiación solar que conviene tomar en cuenta para evitar contratiempos y cuidar la salud. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado Meteored.mx, la mañana iniciará con nubes y claros, un ambiente fresco y lluvias ligeras. Desde las 6:00 horas se esperan temperaturas alrededor de los 13°C, con sensación térmica similar. El viento será ligero, proveniente del sureste, con rachas de entre 10 y 18 kilómetros por hora, y un índice de rayos ultravioleta (UV) bajo, por lo que no se prevén riesgos asociados a la radiación solar en las primeras horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, la temperatura comenzará a subir de forma paulatina. Hacia las 8:00 horas el termómetro marcará 14°C, mientras que alrededor de las 9:00 horas el cielo se tornará mayormente soleado, alcanzando los 16°C. A partir de este punto, el índice UV subirá ligeramente, aunque se mantendrá en niveles bajos. Para el mediodía y primeras horas de la tarde, Ciudad Obregón presentará un ambiente más templado.

Cerca de las 11:00 horas se prevén 19 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del sur. A las 14:00 horas se espera la temperatura más alta del día, con 21°C, viento ligero del oeste y un índice UV medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar, especialmente para quienes permanezcan al aire libre por periodos prolongados. Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables.

Alrededor de las 17:00 horas la temperatura descenderá ligeramente a 20 grados, con cielo aún con nubes y claros y viento moderado, sin probabilidad de cambios bruscos. Por la noche, el clima será más fresco y despejado. A las 20:00 horas se esperan 16 grados, mientras que hacia las 23:00 horas la temperatura bajará a 14°C, con cielo despejado y viento proveniente del norte. La probabilidad de lluvias es de 60 por ciento durante el día. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui