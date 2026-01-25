CLIMA en Hermosillo HOY 25 de enero: Pronostican LLUVIAS matutinas este DOMINGO

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 25 de enero de 2026, el clima en Hermosillo se mantendrá con variaciones a lo largo del día, por lo que conviene tomar precauciones desde las primeras horas de la mañana y planear actividades considerando los cambios en temperatura, nubosidad y sensación térmica. Aunque no se prevén condiciones severas, el arranque del día será fresco y con presencia de lluvia ligera, lo que podría influir en traslados y actividades al aire libre. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo 25 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con condiciones inestables durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Desde las 06:00 horas se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y una probabilidad de precipitación del 30 por ciento, con acumulados ligeros cercanos a 0.1 milímetros.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

La temperatura será de alrededor de 12°C, con una sensación térmica similar, acompañada de viento ligero proveniente del suroeste, con rachas de entre dos y 12 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, las lluvias tenderán a desaparecer, aunque persistirá la nubosidad parcial. Entre las 07:00 y las 09:00 horas se esperan temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14°C, con cielo parcialmente nuboso y vientos suaves del sureste.

Durante este periodo, el ambiente seguirá siendo fresco, ideal para considerar el uso de prendas abrigadoras ligeras, especialmente durante traslados tempranos. Hacia el mediodía, el clima en Hermosillo mostrará una mejoría gradual. A las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 17°C, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado del este. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que será recomendable el uso de protector solar si se permanece por periodos prolongados al aire libre.

Durante la tarde, las condiciones serán más estables. A partir de las 14:00 horas se prevé cielo mayormente soleado, con temperaturas cercanas a los 19 grados y viento ligero del norte. Este ambiente se mantendrá hasta aproximadamente las 17:00 horas, cuando continuará el cielo despejado o con mínima nubosidad, sin probabilidad de lluvia y con una sensación térmica agradable.

Por la noche, el termómetro volverá a descender de forma gradual. Alrededor de las 20:00 horas se espera cielo despejado y una temperatura de 15°C, con viento flojo del noroeste. Para el cierre del día, cerca de las 23:00 horas, el cielo presentará nubes y claros, con una temperatura aproximada de 13°C, manteniéndose el ambiente fresco en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)