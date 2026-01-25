Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS y CHUBASCOS; a esta HORA lloverá por la tarde HOY 25 de enero

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 25 de enero de 2026 por la tarde, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos. Si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas de esta tarde; te diremos a qué horas lloverá en Sonora.

¿A qué horas lloverá hoy por la tarde en Sonora?

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en la región del este de Sonora se presenten lluvias y chubascos para las 15:00 horas o poco antes y de 15:00 a 18:00 horas. Estas lluvias vienen acompañadas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 80 km/h. Además, se prevé que se registre caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua, colindantes con el estado.

Para esta tarde de este domingo 25 de enero se están advirtiendo lluvias y chubascos en Sonora

"Este día, la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio mexicano, continuará interaccionando con un río atmosférico ocasionando lluvias y chubascos en dicha región, así como caída de nieve o aguanieve, durante la mañana, en zonas de Sonora y Chihuahua, además de lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar a México", señala el SMN.

¿En qué otras parte del país lloverá esta tarde?

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de enero de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora , Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Fuente: Tribuna del Yaqui