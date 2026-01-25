Clima en Sonora HOY: Domingo frío, con LLUVIAS y posible nieve en algunos municipios

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 25 de enero de 2026 deberás tomar precauciones en Sonora debido a las condiciones meteorológicas que se presentarán desde las primeras horas. El descenso de temperaturas, la presencia de lluvias y el fortalecimiento del viento podrían generar afectaciones tanto en zonas urbanas como rurales, por lo que autoridades y especialistas recomiendan tomar precauciones si se planea salir de casa o viajar por carretera.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, el estado de Sonora registrará cielo mayormente nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en distintas regiones, acompañados de un ambiente frío durante gran parte del día, especialmente por la mañana y en zonas serranas. Durante las primeras horas del domingo, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado, con temperaturas que podrían descender a niveles gélidos o muy fríos en zonas altas y del norte, donde no se descarta la presencia de heladas.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Ciudades como Nogales, Agua Prieta, Magdalena de Kino y zonas serranas podrían resentir con mayor intensidad el frío, además de lluvias persistentes y cielo cubierto. A lo largo de la mañana también se mantendrán condiciones favorables para la caída de aguanieve o nieve en regiones montañosas de Sonora, debido a la influencia directa de la tercera tormenta invernal de la temporada, la cual interactúa con un río atmosférico que atraviesa el norte del país.

Para la tarde, se espera que el ambiente sea fresco en las sierras y un poco más templado en zonas del centro y sur del estado, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. En municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo, las temperaturas máximas oscilarán entre 19 y 22°C, con probabilidad de lluvias intermitentes y rachas de viento que podrían generar tolvaneras en caminos abiertos.

En cuanto al viento, los modelos indican que será de componente oeste, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en Sonora, lo que incrementa el riesgo de caída de objetos ligeros, afectaciones en la circulación y oleaje elevado en la zona costera.

Hacia la noche, el frío volverá a intensificarse, especialmente en el norte y oriente del estado, con temperaturas que descenderán nuevamente y condiciones nubladas en gran parte del territorio sonorense. Aunque la tormenta invernal comenzará a desplazarse hacia Estados Unidos durante la tarde, sus efectos se seguirán sintiendo durante el resto del día.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada, abrigarse adecuadamente, extremar cuidados al conducir y prestar atención a los avisos emitidos por Protección Civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui