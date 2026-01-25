Tras apertura de paso a desnivel en Hermosillo, vuelven a la regularidad cinco rutas del transporte público

Hermosillo, Sonora.- Con la apertura del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, cinco rutas del transporte público en Hermosillo volvieron a la normalidad para el beneficio de los usuarios.

Las líneas 3, 4, 18, 20 y la que va directamente a universidades y hospitales volvieron a su ruta normal, después de un año de haber realizado cambios por la construcción del puente a desnivel, para que los usuarios puedan volver a las paradas habituales para abordar.

El Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora (IMTES) invitó a los usuarios a descargar la aplicación de UNE para que puedan monitorear las unidades de sus rutas y poder planificar su traslado.

Ahora que el puente a desnivel está abierto para su tránsito, también los estudiantes beneficiados con el H Bus tendrán mejores rutas para llegar a sus centros de estudios, como la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de Hermosillo y también CEUNO. Son más de mil 500 estudiantes universitarios los que se benefician en Hermosillo con las rutas de Hbus, un transporte totalmente ecológico, eléctrico, seguro, con wifi para el beneficio de los usuarios.

Credenciales para el transporte público

Por su parte, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora invitó a los estudiantes a renovar su credencial para que puedan beneficiarse con dos pasajes gratuitos al día, durante todo el calendario escolar.

#Sonora | Inauguran paso desnivel de Solidaridad y Colosio, al poniente de #Hermosillo uD83DuDCE3uD83DuDEA7 pic.twitter.com/JBopEAsp0a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui