Uso excesivo de tecnologías genera problemas emocionales en menores de Ciudad Obregón, advierten expertos

Ciudad Obregón, Sonora.- El uso excesivo de tecnologías ha venido provocando un importante incremento de problemas emocionales en niñas y niños, según psicólogos del Centro de Integración de la Familia y el Adolescente (CIFA) en Ciudad Obregón.

Ricardo Romero, coordinador de psicólogos de CIFA, recomendó que los menores deben tener medido el uso de esos aparatos, reconociendo que no se debe satanizar su presencia en los hogares, pero sí el exceso en el tiempo que están en sus manos.

"Se asocia mucho a las famosas tablets, el teléfono, los videojuegos, que son tecnologías que se utilizan de manera individual, lo que nos dice que los niños están jugando solos y no como antes, que las niñas y niños jugaban con otros, salían a interactuar; eso ha permitido que se incrementen las ausencias de vínculos con más relaciones, ya sea de amigos o hermanos", señaló.

Períodos vacacionales prolongados como el que terminó hace casi un par de semanas representan también una barrera para la convivencia e interacción que necesita la niñez. "Claro que puede llegar a afectar. Llegaron de diciembre; luego, ahorita con el clima frío, salen menos los niños, ya ni con la familia por cuestiones de clima, de cuesta de enero, entre otros", aseguró el psicólogo.

El especialista en salud emocional destaca que la niñez no requiere tanto de regalos o atención material, sino de tiempo de calidad junto a sus seres queridos, principalmente los padres. "Si tú, como papá, estás de vacaciones, en tu día libre o en horario de descanso, no te quedes en las redes sociales, interactúa con tu hijo; si tienen un juego de mesa, aprovecha y juega con él una, dos o tres horas; ahí vas a conocerlo más, vas a descubrir su risa, sus necesidades y lo que le pudiera estar pasando", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui