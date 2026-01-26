Banco de Alimentos de Hermosillo benefició a más de 700 mil personas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Banco de Alimentos en Hermosillo benefició en 2025 a 718 mil 813 personas con apoyos alimenticios a través de su programa 'Alimento Compartido' en diferentes colonias de la ciudad.

Durante el año, la institución canalizó 83,314 paquetes nutricionales con fruta, verdura, abarrotes, pasta, atún, tortillas de maíz, leche y otros productos básicos, llegando a niñas y niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, madres jefas de familia y familias completas en situación de vulnerabilidad.

Durante el 2025, el Banco de Alimentos de Hermosillo recibió en donativos 39 toneladas de frijol, con la participación de empresas y escuelas que se sumaron a campañas como Challenge contra el Hambre y 1,2,3 contra el Hambre.

Actualmente, el Banco de Alimentos de Hermosillo realiza su proyección de metas para este 2026, pero también para reforzar su red estatal, ya que se entregan alimentos a por lo menos 14 municipios de forma estratégica.

70 colonias de Hermosillo reciben apoyos alimentarios del Banco de Alimentos, llevando a las familias un apoyo que les beneficia semana a semana, con el fin de combatir la desnutrición y la pobreza extrema.

Fuente: Tribuna del Yaqui