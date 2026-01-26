"Cajeme reduce homicidios hasta un 42%": Autoridades aseguran que percepción de inseguridad no refleja la realidad

Cajeme, Sonora.- Luego de que Ciudad Obregón apareciera en el tercer lugar en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en materia de percepción de inseguridad. Las autoridades manifiestan que dichos niveles de percepción no obedecen a la realidad que se vive en el municipio.

Al respecto, el contralmirante Claudio Cruz Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), destacó que el 88 por ciento expresado en la consulta no obedece a los índices en materia de seguridad que se han registrado, debido a que Cajeme aparece en tercer lugar como uno de los municipios con menos conflictos en materia familiar, vecinal, escolar y laboral.

Además, destacó Ciudad Obregón, que también se encuentra ubicada dentro de las tres ciudades con menos robos, fraudes y extorsiones; agregó que, en otros delitos, la localidad se ubica por debajo de la media nacional.

En este caso de las 72 ciudades, Ciudad Obregón obtuvo el segundo lugar con menos conflictos y sobre todo debajo de Piedras Negras", afirmó.

De otra manera, la ciudadanía no tiene un registro en cuestiones de lo que son tanto problemas en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal, en el ámbito escolar y sobre todo lo que es laboral.

Ciudad Obregón: "Siempre ha estado en ese caso, esto a razón de qué viene, porque casualmente se manifiesta también ahí la misma encuesta que Ciudad Obregón ocupa el tercer lugar como la ciudad más insegura, pero eso es percepción, eso es solo una percepción por parte de la ciudadanía", indicó Cruz Hernández.

El jefe de la policía municipal también destacó que entre 2021, año en el que inició la administración anterior de Javier Lamarque, y el 2025, el cual comprende el primer año de su segundo mandato consecutivo, los índices de homicidio se han reducido en un 42 por ciento.

Cruz Hernández reiteró el compromiso de la corporación policiaca de la localidad de seguir trabajando a fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui