Claudia Sheinbaum estará en Sonora; inaugurará la Bavispe–Nuevo Casas Grandes y visitará Guaymas

Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, habló de diversos temas que actualmente son relevantes a lo largo de la República mexicana, entre ellos que este próximo viernes 30 de enero de 2026 visitará San Quintín, Baja California, para posteriormente trasladarse a Sonora.

Para comenzar, en lo que respecta a sus actividades en una región de la entidad encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en días previos se adelantó que muy probablemente Sheinbaum Pardo participará en las mesas de seguridad que se desarrollan en Baja California y dará a conocer un Plan de Justicia para San Quintín, el cual tiene como propósito atender rezagos sociales y demandas históricas de la zona.

Visita a Sonora

En esta gira de trabajo por el noroeste del país, tocará el turno a Sonora el sábado 31 de enero de 2026 y el domingo 1 de febrero de 2026. De acuerdo con lo anunciado, se contará con la presencia de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 en la apertura formal de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, considerada una vía estratégica para la conectividad regional entre Sonora y Chihuahua. Es necesario recalcar que dicha obra ya se encuentra concluida y que, con este proyecto, se busca impulsar el desarrollo económico y social de la zona serrana.

Claudia Sheinbaum vendrá a Sonora

"El viernes vamos a Tijuana y el sábado y domingo a Sonora, o Tijuana–San Quintín vamos a ir y luego vamos a inaugurar la carretera de Bavispe–Nuevo Casas Grandes, que ya está lista", expresó la política. De igual forma, también tiene programada una breve visita al municipio de Guaymas, donde revisará asuntos estrictamente relacionados con proyectos y acciones del Gobierno de México en la región.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum anunció que visitará Sonora este fin de semana uD83DuDDE3?uD83DuDCCD pic.twitter.com/RcmUnQcTlI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

La presidenta de México no mencionó si se realizará una conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad, por lo que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización. Cabe señalar que el 11 de julio de 2025 acudió al municipio de Cajeme para dar seguimiento al programa Salud Casa por Casa en la Unidad de Medicina Familiar número 66 y posteriormente visitó el poblado de Vícam, donde inauguró el proyecto Vícam Switch.

Fuente: Tribuna del Yaqui