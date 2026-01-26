Claudia Sheinbaum visitará el estado, inauguran paso desnivel en Hermosillo y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los hechos más importantes ocurridos este fin de semana. En la edición de hoy lunes 26 de enero, conoce que Claudia Sheinbaum Pardo visitará al estado de Sonora para la apertura formal de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, considerada una vía estratégica para la conectividad regional entre Sonora y Chihuahua; la jefa del Ejecutivo Federal estará en tierras sonorenses el próximo fin de semana.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Durazo resalta éxito del FAOT 2026

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó que el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) se ha consolidado como el evento del bel canto más importante al norte del país; este fin de semana, las calles de Álamos fueron tomadas por presentaciones culturales y artísticas inigualables. Con invitados especiales como Marruecos y el estado de Aguascalientes, en los primeros días las y los asistentes pudieron disfrutar de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Miguel Ortega, Marcela Robles y María Katzarava, mientras que en el escenario de Plaza de Armas el público disfrutó de distintos géneros e intérpretes como Charles Ans, la española Martha Sánchez, así como de Rocío Banquells.

Inauguran paso desnivel en la ciudad de Hermosillo

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, inauguró el paso desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad, el cual beneficiará a más de 74 mil automovilistas que circulan a diario por dicha zona. Durante la caminata, Astarte Corro Ruiz, directora de la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura, explicó a la ciudadanía parte de los detalles que conforman la obra y los beneficios que traerá a la ciudad. Resaltó que esta obra contempla más de tres mil metros de ciclovías, un sistema de semáforos nuevos y sincronizados, tres mil metros de banquetas incluyentes y más de 100 luminarias nuevas.

Claudia Sheinbaum visitará Sonora

Durante su gira de trabajo por el noroeste del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará al estado de Sonora para la apertura formal de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, considerada una vía estratégica para la conectividad regional entre Sonora y Chihuahua; la jefa del Ejecutivo Federal estará en tierras sonorenses el próximo fin de semana. Esta es la segunda visita que hará Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta oficial al estado. La primera visita que hizo la realizó el pasado 21 de diciembre cuando estuvo con la tribu yaqui para inaugurar la Universidad del Pueblo Yaqui.

uD83DuDDDE?? Top 3 de las noticias más relevantes en Sonora uD83DuDCCDuD83DuDD1D



Con Casa Ley, le presentamos los temas de mayor interés que están marcando la actualidad en nuestro estado uD83CuDF35uD83DuDCF0 https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasSonora #CasaLey #Actualidad #SonoraInforma pic.twitter.com/WEgjx7vkN6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui