Clima en Hermosillo HOY lunes 26 de enero: Advierten FRÍO por la mañana y tarde TEMPLADA

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este lunes 26 de enero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en Hermosillo, ya que el día estará marcado por un ambiente frío en las primeras horas, viento constante y un aumento gradual de la temperatura hacia la tarde. Estos cambios pueden influir en la movilidad, las actividades al aire libre y la elección de ropa adecuada, por lo que conocer el pronóstico ayuda a tomar precauciones desde temprano. ¡Aquí la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, este lunes predominarán los intervalos de nubes y claros en Hermosillo, sin pronóstico de lluvias. Sin embargo, el viento del noreste y las temperaturas bajas al amanecer harán que la sensación térmica sea menor, especialmente durante la mañana. En las primeras horas del día, entre las 02:00 y las 08:00 horas, el ambiente será frío.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Se esperan temperaturas de entre 10 y 11°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 8°C debido al viento moderado del noreste, con rachas de hasta 29 kilómetros por hora. El cielo permanecerá con nubes y claros y el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesaria protección solar en este periodo. Conforme avance la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse.

El termómetro marcará cerca de 19°C, con viento moderado del noreste que alcanzará velocidades de entre 14 y 30 kilómetros por hora. En este horario, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar el uso de protector solar si se permanece al aire libre. Durante la tarde se presentará el periodo más templado del día. Hacia las 14:00 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C.

El cielo seguirá con nubes y claros, mientras que el viento del noreste continuará moderado, aunque con rachas ligeramente menores, de entre nueve y 26 kilómetros por hora. Aunque el calor no será intenso, el índice UV permanecerá en nivel medio. Por la tarde-noche, el ambiente comenzará a refrescarse. Alrededor de las 17:00 horas se esperan unos 22°C, con viento más débil del noroeste.

Ya durante la noche, entre las 20:00 y las 23:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse entre 13 y 16 grados, con viento flojo y condiciones estables de cielo parcialmente nublado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)