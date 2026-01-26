Clima en Sonora HOY 26 de enero: Alertan mañana FRÍA y tarde CÁLIDA sin lluvias

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este lunes 26 de enero de 2026, conviene revisar cómo se comportará el clima en Sonora a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas mostrarán contrastes importantes entre la mañana y la tarde, principalmente por el frío en zonas serranas y los cambios de temperatura en ciudades del centro y sur del estado, además de rachas de viento que podrían sentirse con mayor intensidad en algunas regiones. ¡Aquí el reporte para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este lunes 26 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, en Sonora se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado durante la mayor parte del día, sin probabilidad de lluvia. Las condiciones serán estables, aunque con ambiente frío durante las primeras horas y un aumento gradual de la temperatura conforme avance la jornada.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas se prevé un ambiente muy frío a gélido, con heladas. En municipios del norte y noreste, como Agua Prieta y Nogales, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 y 3°C, mientras que en localidades serranas podrían descender aún más. En ciudades como Hermosillo, la mañana iniciará con temperaturas cercanas a los 9°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan mínimas alrededor de los 11°C.

En Guaymas, el termómetro marcará cerca de 13°C al amanecer, con sensación fresca por la cercanía al mar. Hacia la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido en la mayor parte de Sonora. En Hermosillo, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 24°C, mientras que en Caborca el valor máximo llegará a los 25 grados. En Ciudad Obregón y Huatabampo se prevén máximas de 23 grados, condiciones similares a las que se esperan en Guaymas, donde el termómetro alcanzará cerca de los 22 grados.

En municipios del norte, como San Luis Río Colorado y Sonoyta, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21 y 22°C, con presencia de sol entre nubes. Por la noche, el descenso de la temperatura será gradual y volverán las condiciones frescas, principalmente en el centro y norte del estado. En Hermosillo, la temperatura nocturna rondará nuevamente valores cercanos a los 9 grados, mientras que en el sur de Sonora se mantendrá alrededor de los 11 grados.

En zonas serranas, el ambiente volverá a ser frío, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles heladas. En cuanto al viento, se prevé viento del norte y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintos puntos de Sonora, lo que podría incrementar la sensación de frío durante la mañana y la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)