Colegio de la Defensa Nacional reconoce a Alfonso Durazo por resultados del Plan Sonora en el estado

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 26 de enero de 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó ante personal del Colegio de Defensa Nacional el Plan Sonora de Energías Sostenibles. Durante el evento estuvo acompañado de José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional, y José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar.

Durazo Montaño explicó que el Plan Sonora busca posicionar a la entidad como líder nacional en sostenibilidad y desarrollo estratégico, a partir de cuatro ejes fundamentales: la generación de energía fotovoltaica, la explotación sustentable del litio, la licuefacción de gas natural y la formación de talento humano altamente especializado.

El gobernador destacó que los resultados del Plan Sonora ya son tangibles y de alto impacto, como la inversión de 16 mil millones de dólares en la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, que genera empleo para más de 30 mil personas, así como la construcción del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco, con una inversión de mil 600 millones de dólares.

Por su parte, en materia educativa y tecnológica, el Plan Sonora impulsa la formación de talento especializado mediante becas, el fortalecimiento del Centro de Diseño de Semiconductores y esquemas de movilidad académica con Taiwán, acciones que fortalecen la transición energética y el desarrollo tecnológico, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al término del evento y, en reconocimiento a las reflexiones y experiencias compartidas, el Colegio de Defensa Nacional entregó al gobernador Alfonso Durazo Montaño una metopa con el escudo de la institución, así como la estatuilla del Guerrero Miztli, símbolo del combatiente azteca de más alto nivel.

"Valoro mucho que me den la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones porque sé lo que significa hacer una maestría, lo que significa hacer un doctorado. El esfuerzo que representa, pero, sobre todo, el potencial que esta maestría tiene en la construcción de su futuro", subrayó el mandatario sonorense.

Hoy dialogamos con el Colegio de Defensa Nacional sobre el Plan Sonora de Energías Sostenibles, una estrategia que integra desarrollo, bienestar y seguridad nacional. Sonora avanza como eje del futuro energético de México, generando inversión, empleo y talento para mejorar la… pic.twitter.com/R0Gls05tS8 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui