¿Cómo estará el CLIMA en Ciudad Obregón HOY? Pronóstico para este LUNES 26 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 26 de enero de 2026 será importante salir preparado en Ciudad Obregón, ya que el clima presentará contrastes a lo largo del día. Aunque no se prevén lluvias, las temperaturas frescas por la mañana y el viento moderado podrían influir en actividades escolares, laborales y traslados, sobre todo en las primeras horas. Aquí la información para que tomes precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este lunes predominarán las condiciones de nubes y claros en Ciudad Obregón, con ambiente frío al amanecer, un ascenso gradual de la temperatura hacia la tarde y un descenso nuevamente durante la noche, acompañado de viento proveniente principalmente del norte y del oeste. Durante la mañana, el ambiente será fresco.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Entre las 02:00 y las 08:00 horas se esperan temperaturas de entre 12 y 13°C, con sensación térmica similar. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento soplará de moderado desde el norte, con rachas aproximadas de 13 a 24 kilómetros por hora. El índice de radiación ultravioleta será bajo en estas horas, por lo que no se requerirá protección solar. Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a incrementarse de forma notable.

El termómetro alcanzará cerca de los 19°C, con viento moderado del noroeste de entre ocho y 21 kilómetros por hora. En este periodo, el índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección básica si se realizan actividades al aire libre. Por la tarde, el clima será más templado. A las 14:00 horas se espera la temperatura más alta del día, con 23°C y una sensación térmica cercana a los 25°C.

El viento cambiará hacia el oeste, con velocidades de entre 11 y 25 kilómetros por hora, mientras que el cielo continuará con intervalos de nubes y claros. Aunque no se prevé calor extremo, el índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que será prudente usar protector solar durante exposiciones prolongadas. Al acercarse la tarde-noche, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura descenderá a unos 20°C y el viento será más ligero, proveniente del oeste.

Ya entrada la noche, entre las 20:00 y las 23:00 horas, el ambiente volverá a ser fresco, con temperaturas de entre 14 y 16 grados, viento débil del oeste y noroeste, y condiciones estables de cielo parcialmente nublado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)